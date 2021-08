D1A: le Club Bruges a annoncé son deuxième transfert de la journée

Après avoir officialisé plus tôt dans la journée le transfert du milieu de terrain Owen Otasowie, le Club Bruges a annoncé vendredi l’arrivée du Français Ruben Providence sous forme de prêt avec option d’achat de l’AS Rome.

Providence, 20 ans, est un ailier polyvalent, qui a surtout joué à gauche la saison dernière. Formé au PSG, il a été un habitué de l’équipe de France U19 lors de la dernière campagne, avec laquelle il a notamment marqué contre la Belgique en 2019. A l’AS Rome, il n’a pas reçu sa chance et a dû se contenter d’être appelé neuf sur le banc. Providence a également été contacté par les clubs italiens de Bologne et de Spezia mais aussi par Stuttgart et Southampton.

Otasowie, 20 ans, vient de Wolverhampton. L’Américain d’origine nigériane était le remplaçant de Leander Dendoncker chez les Wolves. Cela porte à quatre le nombre des transferts du Club après ceux de Tibo Persyn et Stanley Nsoki.