«La Croix-Rouge donne le meilleur d’elle-même, mais ce n’est pas elle qui va sauver le monde»

Un mois après les inondations qui ont frappé près de 200 communes belges, dévastant plus particulièrement 9 d’entre elles, la Croix-Rouge de Belgique semble n’avoir jamais été autant sollicitée sur le terrain intérieur qu’au cours des dernières semaines. A l’origine d’une récolte de dons d’une ampleur inédite (35 millions d’euros) l’institution fut également la cible de critiques. L’offensive la plus remarquée émanant de Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster, ce dernier allant jusqu’à accuser l’institution de bouder ses appels à l’aide et d’être invisible sur le terrain. Directeur général de cette organisation dont les missions se télescopent parfois avec celles exercées par les autorités, Pierre Hublet préfère répondre en mettant en avant le bilan des actions mises en place au cours d’un mois aussi éprouvant que riche en enseignements. « Actuellement, nous sommes dans une période de transition, dans la mesure où l’on est tout doucement en train de quitter la phase d’urgence » embraie-t-il.