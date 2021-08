Le porte-parole de Brussels By Night: «Les fêtes clandestines vont continuer»

Si on ne rouvre pas, les fêtes clandestines vont continuer », a réagi vendredi Lorenzo Serra, porte-parole de la Brussels By Night Federation, qui représente les professionnels du monde de la nuit à Bruxelles, alors que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a indiqué vendredi que la capitale mettait « les assouplissements sur pause ».

Les discothèques pourront théoriquement rouvrir au 1er octobre, selon les mesures annoncées vendredi au cours de la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation.

Si pour la Wallonie et la Flandre, cette mesure est plus que réjouissante, à Bruxelles, cela semble plutôt compromis. « Aujourd’hui, la Flandre et la Wallonie vont prendre un train d’avance car elles vont programmer des événements pour le 1er octobre. A Bruxelles, on n’osera pas se lancer. Personne n’a les moyens financiers pour prendre ce risque », dénonce Lorenzo Serra.