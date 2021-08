La nuit et l’horeca bruxellois redoutent une fuite de la clientèle vers la Wallonie et la Flandre

Au Sud, les exploitants de bars, de boîtes et de restos se réjouissent. C’est tout l’inverse pour leurs confrères de la capitale, annonçant des jours et des nuits noirs.

Oui, les exploitants de restos et de bars devront rester vigilants à la qualité de l’air intérieur. Et oui, le masque restera de rigueur tout le temps pour le personnel et lors de leurs déplacements pour les clients. Il n’empêche, la Fédération Horeca Wallonie se dit « satisfaite » des désicions du Comité de concertation qui profiteront au secteur. Heure de fermeture libre, nombre de convives plus limité à huit, service au bar de retour… « nous pouvons remercier les citoyens qui nous ont aidés à obtenir ces assouplissements », sourit Thierry Neyens, président de la fédération, pointant toutefois « le risque pour les confrères de la capitale d’assister à un flux de clients de Bruxelles vers sa périphérie flamande et le Brabant wallon. »