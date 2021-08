Alexander Blessin et Guillaume Hubert réagissent au but polémique de Selim Amallah: «Le hors-jeu était flagrant»

Victoire polémique du Standard ce vendredi soir, qui s’est imposé sur le score de 1-0 contre Ostende, grâce à un but de Selim Amallah qui semblait pourtant en position de hors-jeu.

Interrogé en conférence de presse, Alexander Blessin, l’entraîneur d’Ostende, s’est exprimé sur le sujet. « Je pensais qu’on pouvait le garder le 0-0, puis il y a eu cette décision du VAR… On ne peut rien y faire, même si c’est difficile à accepter. Perdre sur un tel but, c’est difficile. La décision est très difficile à comprendre. Il y a un pied en l’air, donc on ne sait pas tracer la ligne. C’est donc le juge de ligne qui a dû prendre la décision. Mais on ne se cherche pas d’excuse car ce n’était pas notre meilleur match. On doit apprendre, et revenir plus fort », a déclaré le coach ostendais.