Un bébé passé par dessus des barbelés: l'image choc des évacuations en Afghanistan

Six jours après l’entrée des talibans dans Kaboul, des dizaines de milliers d’Afghans cherchent toujours désespérément à fuir leur pays, via un pont aérien «difficile» dont le président américain Joe Biden a reconnu ne pouvoir garantir «l’issue».

Routes paralysées par la foule, avions cargos pris d’assaut, enfants passés par leurs parents par dessus des barbelés: les images du chaos à l’aéroport de Kaboul ne font que renforcer chaque jour le sentiment d’impréparation de l’opération d’évacuation.

Parmi d’innombrables témoignages poignants, une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre des Afghans faisant passer un bébé en pleurs par-dessus la foule à l’aéroport et le donnant à un soldat américain. Selon le Pentagone, il a été soigné puis rendu à ses parents.

Face aux critiques et polémiques qui agitent les Etats-Unis depuis la victoire éclair des talibans, l’armée américaine a pris en mains sa communication vendredi en publiant un florilège de photographies montrant ses militaires prenant soin de bébés et de jeunes enfants afghans à l’aéroport. Et le porte-parole du Pentagone John Kirby de mettre en avant la «compassion» des soldats.