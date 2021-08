L’heure de franchir un cap pour Jérémy Doku avec Rennes en Ligue 1 : « Je me sens déjà vieux! »

Encore en rodage lors de la reprise face à Lens, le joueur le plus cher de l’histoire du club (transfert estimé à 26 M EUR en octobre 2020) a de nouveau fait étalage de son talent à Brest (1-1) et contre Rosenborg (victoire 2-0) ces derniers jours, mais toujours en vain.

En seconde période lors du barrage de Ligue Europa Conférence jeudi soir, il a ainsi récupéré un ballon dans le camp rennais pour remonter plus de la moitié du terrain, effaçant trois adversaires... avant de s’arrêter à l’entrée de la surface pour une inoffensive passe en retrait.

Plus rageant, il a manqué plusieurs occasions nettes, avec une frappe à ras de terre passée juste à côté de la cage contre Rosenborg, une autre pas assez appuyée à bout portant face au gardien brestois Marco Bizot, et même une qui a fui le cadre alors qu’il était seul face au but vide en tout début de match à Brest.