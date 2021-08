Bruxelles risque un nouveau pic de contaminations en septembre-octobre, selon le biostatisticien Molenberghs

Si les Bruxellois ne limitent pas leurs contacts et ne font pas davantage vacciner, la Région se dirige vers un nouveau pic, comme en septembre et octobre de l’année dernière, estime-t-il.

Vendredi, le gouvernement a annoncé toute une série d’assouplissements pour la Wallonie et la Flandre, mais pas pour Bruxelles. Dans la capitale, des règles plus strictes continuent de s’appliquer – celles qui prévalaient par le passé. « Nous ne resserrons pas, mais nous ne relâchons pas non plus », a déclaré le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). « C’est une bonne chose », estime le biostatisticien Geert Molenberghs au média bruxellois Bruzz. « Rudi Vervoort a bien fait de souligner la gravité de la situation. J’ai l’impression que les autorités de Bruxelles sont actuellement conscientes des risques. J’y entends la volonté de prendre des mesures proportionnées. »