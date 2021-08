Le duo offensif Youssef Maziz (54e) et Marius Mouandilmadji (79e) a permis au FC Seraing de remporter une deuxième victoire en championnat au détriment du Cercle Bruges, qui avait ouvert la marque par Boris Popovic (5e).

Après cinq journées, les Métallos comptent 6 points (9e) au classement et le Cercle 5 (11e). Deux autres rencontres figurent au programme samedi en Jupiler Pro League : OH Louvain-Eupen à 18h30 et Saint-Trond-Courtrai à 20h45. Antwerp-Genk a été reporté.