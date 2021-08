France: sixième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire (photos)

A l’approche de la rentrée scolaire, les opposants en France au pass sanitaire et à toute obligation vaccinale contre le covid comptent accroître samedi la pression sur le gouvernement pour leur sixième week-end de mobilisation, avec plus de 200 manifestations prévues dans le pays.

Selon les estimations d’une source policière, entre « 170.000 et 220.000 » personnes étaient attendues, avec des cortèges importants anticipés à « Toulon, Nice, Marseille, Montpellier ou encore Perpignan ».

Le pass sanitaire s’applique notamment aux bars et restaurants, aux services de santé à certaines conditions, dans les trains. Et il a été étendu depuis lundi à plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de région parisienne et de la moitié sud de la France.

Il peut s’agir d’une preuve de vaccination complète, d’un test antigénique de moins de 72 heures ou d’une preuve de maladie dans les six derniers mois.