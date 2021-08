Afghanistan: l'armée belge a évacué 248 personnes, dont 91 Belges

248 personnes au total, dont 91 Belges, ont été évacuées d'Afghanistan. C'est ce qui a été déclaré ce samedi lors d'une conférence de presse conjointe des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Asile et de la Migration sur l'opération d'évacuation « Red Kite ».

Au total, 248 personnes, dont 91 Belges, ont été évacuées de l'aéroport de Kaboul vers la capitale pakistanaise Islamabad samedi. Cela a été fait avec trois vols d'un C-130. C'est ce qui a été déclaré samedi lors d'une conférence de presse conjointe des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Asile et de la Migration sur l'opération d'évacuation « Red Kite » en Afghanistan.

Sur les quatre vols prévus samedi, le premier a été annulé en raison de problèmes liés aux règles internationales du trafic aérien. Les trois autres vols ont évacué un total de 248 personnes, dont 91 Belges.

Il y avait 57 Belges et 27 Néerlandais sur le premier vol réussi et 17 Belges et 65 Néerlandais sur le second. Le troisième vol est toujours en cours entre Kaboul et Islamabad.