Comité de concertation: les mesures qui changent (ou pas) à Bruxelles

Après le Codeco de ce vendredi, rien ne bouge ou presque à Bruxelles. Le faible taux de vaccination et la circulation rapide du virus dans la capitale engendrent une nouvelle charge pour les hôpitaux.

Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort et le Premier ministre, Alexander De Croo. - Photo News.

De nombreux assouplissements ont été annoncés après le Comité de concertation de ce vendredi après-midi. Presque rien ne bouge à Bruxelles, mais en Wallonie et en Flandre, de nombreuses libertés vont être retrouvées dès le 1er septembre.

Les autorités ont donc annoncé de nouveaux assouplissements. Le Comité de concertation a cependant maintenu un certain nombre de mesures, comme le maintien du port du masque à l’intérieur et à certains endroits où il n’est pas possible de garder une distanciation sociale raisonnable.

A Bruxelles, rien ne bouge ou presque. Le faible taux de vaccination et la circulation rapide du virus dans la capitale engendrent une nouvelle charge pour les hôpitaux. Pour cette raison, le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), en accord avec le Comité de concertation et avec les bourgmestres des 19 communes, a pris plusieurs décisions.