Afghanistan: au moins 200 Belges et leurs proches déjà évacués par l’armée belge

Après des débuts difficiles ce vendredi, l’opération « Red Kite » a réussi à monter en puissance ce samedi. Même si un premier C-130 n’a pas reçu l’autorisation d’effectuer sa mission à cause de l’encombrement de l’espace aérien, un deuxième C-130 a pu, ce 21 août, évacuer de Kaboul vers Islamabad 57 Belges et 27 Néerlandais. Un troisième appareil du même type a ensuite pu décoller avec 17 Belges et 65 Néerlandais à son bord, et un quatrième vol était en cours en début de soirée avec un nombre non-précisé de passagers.

La veille, seuls 34 personnes, des Belges et leurs « ayants droit » (conjoint ou enfants n’ayant pas nécessairement la nationalité belge) avaient pu quitter Kaboul grâce à un vol belge et un vol néerlandais. Ces 34 passagers se sont posés ce samedi après-midi à Schipol, l’aéroport d’Amsterdam via un vol de la force aérienne néerlandaise parti d’Islamabad.