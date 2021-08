Premier League: sans Kevin De Bruyne, Manchester City étrille Norwich (vidéo)

Manchester City s’est facilement imposé samedi sur sa pelouse 5-0 contre Norwich City pour le compte de la deuxième journée du championnat d’Angleterre. Toujours gêné par sa cheville et incertain pour les prochains matchs de la Belgique les 2 et 5 septembre prochains face à l’Estonie et la République Tchèque, Kévin De Bruyne n’était pas présent sur la feuille de match de son club Manchester City.

«Kevin a toujours un petit problème avec sa cheville», avait confié Pep Guardiola, son entraîneur vendredi. Son absence ne s’est pas faite ressentir puisque ses coéquipiers se sont largement imposés à domicile face à Norwich City sur le score de 5-0. Il s’agit de la première victoire cette saison des hommes de Pep Gardiola après la défaite inaugurale sur la pelouse de Tottenham.