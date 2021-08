Météo: alerte jaune aux orages sur une grande partie de la Belgique

Une crête d’altitude mobile sur nos régions se décale vers l’est, selon l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). En parallèle, une dépression sur les îles Britanniques influencera notre temps ce samedi soir. A l’avant de la dépression, un creux thermique sera à l’origine d’averses orageuses en soirée, qui transiteront sur le pays et qui incite l’IRM a déclenché l’alerte jaune aux orages sur tout le pays sauf sur les provinces de Namur et Luxembourg.

Les minima varieront entre 13 et 16 degrés. Le vent sera d’abord faible et variable et deviendra plus tard modéré de sud-ouest.

Dimanche

Dimanche, le temps deviendra variable avec beaucoup de nuages et encore quelques averses. Surtout après midi, ces averses deviendront plus intenses avec possibilité d’orage.