Afghanistan: les premiers Belges évacués arrivent à la caserne militaire de Peutie (photos)

Vendredi, 34 personnes, des Belges et leurs « ayants droit » (conjoint ou enfants n’ayant pas nécessairement la nationalité belge) avaient pu quitter Kaboul grâce à un vol belge et un vol néerlandais.

Les 34 Belges venus d'Afghanistan sont arrivés à Schiphol, à Amsterdam, aux Pays-Bas samedi vers 15h30 avec un avion néerlandais. Ils arrivent en bus à la caserne militaire de Peutie.

Vendredi, ces 34 personnes, des Belges et leurs « ayants droit » (conjoint ou enfants n’ayant pas nécessairement la nationalité belge) avaient pu quitter Kaboul grâce à un vol belge et un vol néerlandais. Ces 34 passagers se sont posés ce samedi après-midi à Schipol, l’aéroport d’Amsterdam via un vol de la force aérienne néerlandaise parti d’Islamabad.