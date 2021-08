Mouandilmadji/Maziz: le duo gagnant de Seraing

Le marquoir franchit à peine la cinquième minute de jeu et voilà déjà un ballon mal négocié par la défense locale. Le cuir termine sa course dans les pieds de Boris Popovic qui s’offre le luxe de tenter deux fois sa chance à bout portant, une fois droit, une autre du gauche. La seconde fait mouche et place les visiteurs aux commandes. Cueillie à froid par une opposition positionnée très haut, la bande à Jordi Condom doit courir après le score. Une situation que personne n’aime, surtout quand l’inexpérience se veut criante. S’enchaînent alors des contrôles approximatifs, des courses mal pensées ou des duels trop timorés, donnant lieu à un premier acte très pauvre d’un point de vue technique.

Pour franchir un cap, il faut de la précision, de la justesse et surtout du calme. Tout ce que possède Youssef Maziz, l’homme venu en prêt de Metz. Le regard est affûté, les tentatives de transmission léchées sont multiples mais n’aboutissent pas, parce que les équipiers ne sentent pas les bons coups.