Felice Mazzù avant Malines-Union: «On doit rester humble»

Trois victoires lors des quatre premiers matches, l’Union Saint-Gilloise impressionne en ce début de saison. Autant de succès glanés, de plus, avec une grande maîtrise des événements. Sera-ce à nouveau le cas ce dimanche soir à Malines ? « Le plus important à l’heure actuelle, c’est surtout notre gestion mentale », prévient d’emblée Felice Mazzù, le coach saint-gillois. « On doit rester humble car je pense qu’on est arrivé à un stade où il y a pas mal de gens qui aimeraient qu’on tombe. Tout doucement, on pourrait devenir embêtant pour la série. Cela signifie que la motivation chez nos adversaires grandit de semaine en semaine. On doit être préparé à cela. »