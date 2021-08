Météo: toute la Belgique en alerte jaune aux orages

Le temps sera frais et instable avec une nébulosité variable à abondante dimanche. De nouvelles averses parfois assez fortes et orageuses se développeront par endroits, surtout l’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) qui a placé le pays en alerte jaune jusqu’à 23 heures.

Des coups de vent sont possibles en cas de fortes averses. Les maxima varieront entre 16 et 18 ºC en Ardenne et entre 18 et 20 ºC dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré d’ouest à sud-ouest, s’orientant ensuite entre l’ouest et le nord-ouest.

Dans la soirée et la nuit, la nébulosité sera abondante avec parfois encore quelques pluies ou averses, surtout sur l’est du pays. Les minima varieront entre 12 et 14 ºC en Ardenne et entre 14 et 16 ºC dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré d’ouest à nord-ouest, s’orientant ensuite entre le nord et le nord-ouest.