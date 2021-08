Afghanistan: 400 personnes devraient être ramenées en Belgique dans les prochaines heures

Quelque 175 personnes, dont 136 Belges, ont été évacuées de Kaboul vers Islamabad dimanche, lors de quatre rotations des avions C-130, dans le cadre de l’opération «Red Kite» lancée par le gouvernement fédéral pour permettre à des centaines de personnes de quitter l’Afghanistan, pays tombé aux mains des talibans. C’est ce qu’ont annoncé en fin d’après-midi les Affaires étrangères. Environ 400 personnes devraient être ramenées en Belgique dans les prochaines heures, probablement lundi matin, à bord d’un vol charter civil opéré par la compagnie Air Belgium et d’un autre affrété par la Défense.

Environ 250 personnes, dont 93 Belges et ayant-droits, avaient déjà pu prendre place à bord des trois vols opérés entre les capitales afghane et pakistanaise par les C-130 belges samedi. S’y ajoutent donc 175 personnes ce dimanche, dont 136 Belges (hommes, femmes et enfants) mais aussi des Néerlandais et un diplomate américain.