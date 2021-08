Geirangerfjord: 15 km de paysage grandiose

Voilà donc que l’Express côtier « Hurtigruten » pénètre dans le Geirangerfjord. L’un des plus visités de Norvège, et pas seulement parce que sa profondeur permet le passage des navires : ses 15 km jusqu’à la petite ville de Geiranger offrent à voir un paysage de montagnes plongeant dans l’eau aux bleus variés, se succédant les unes aux autres, se jouant des perspectives, présentant chacune son propre profil et s’ornant ici et là d’une succession de cascades.

Un vrai décor de carte postale, à découvrir, lentement, au fil de l’eau.

Rendez-vous le mardi 24 août pour en savoir davantage sur Geirangerfjord.