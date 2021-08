Trondheim: l’élégance au bord de l’eau

Trondheim, déjà. La dernière étape de notre voyage, avant le retour en train à Oslo. L’Express côtier « Hurtigruten » nous débarque dans cette ville du bord de mer, au centre piétonnier, au climat doux l’été, où il fait bon vivre. Ici, le passé et le présent se côtoient élégamment. Les anciens entrepôts en bois sur pilotis et l’université. Le vieux pont Gamle bybro sur la Nidelva et les restos branchés. La cathédrale gothique de Nidaros et les rues commençantes colorées.

Ici, comme souvent en Norvège, l’eau est partout. A Trondheim, elle découpe la ville, ceinture ses quartiers anciens et nouveaux, dans un joli dessin de méandres. Une dernière escale, un vrai coup de cœur.

Rendez-vous les mardi 24 et vendredi 27 pour en savoir davantage sur Trondheim.