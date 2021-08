Hommage: la France a osé Joséphine Baker au Panthéon

La chanteuse franco-américaine Joséphine Baker va être « panthéonisée ». Cette grande humaniste devrait mettre « de la turbulence et du soleil dans cette crypte froide », comme l’a écrit Régis Debray.

Joséphine Baker décorée de la légion d’honneur et de la croix de guerre avec palmes en 1961. - afp

Et si Joséphine Baker entrait au Panthéon ?, se hasardait Régis Debray en décembre 2013, dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde. « Tous ceux qui de par le monde ont deux amours, leurs pays et Paris (titre de sa chanson la plus célèbre) ne bouderaient pas leur plaisir », affirmait l’écrivain, en détaillant ses remarquables engagements…

Sa plaidoirie dut sans doute faire sursauter quelques personnes cultivant l’esprit de sérieux. Le président François Hollande en tout cas resta de marbre. Mais huit ans et une pétition de près de 40.000 signatures plus tard, Emmanuel Macron s’est rendu à ses arguments : le 30 novembre prochain, la grande dame, inhumée à Monaco depuis 1975, fera son entrée solennelle dans le monument néo-classique de la montagne Sainte-Geneviève et reposera pour l’éternité aux côtés de Jean Moulin, André Malraux, Germaine Tillion ou Pierre Brossolette.