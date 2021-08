Inondations: à Stoumont, le respect de la nature a permis de limiter les dégâts

Forte de ses 3.000 habitants, la commune de Stoumont fait partie du groupement régional économique des vallées de l’Ourthe, de la Vesdre et de l’Amblève. Elle est aussi membre de la maison du tourisme du Pays d’Ourthe-Amblève et constitue, avec la commune de Spa, le Parc naturel des Sources. Elle est donc située en plein cœur de l’une des régions balayées par les pluies torrentielles des 14 et 15 juillet derniers, qui ont fait plus d’une trentaine de victimes.

Comme dans les communes voisines de Theux, d’Aywaille, de Spa, et comme dans les villes sinistrées de Pepinster et Verviers, les Stoumontois ont assisté, impuissants, aux trombes d’eau qui se sont abattues sur leurs foyers et ont fait gonfler des ruisseaux. Pourtant, elle a été épargnée. Elle ne déplore aucune victime et les dégâts matériels y sont limités. Echevin de l’Agriculture et de l’Environnement, Tanguy Wera avance des explications.