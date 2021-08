Les maisons sur pilotis, une solution contre les inondations

Le système permettrait aux familles sinistrées de reconstruire une habitation sans être délocalisées. A plus grande échelle, il permet aussi de réduire la surface bétonnée des berges et de favoriser l’écoulement de l’eau.

Reportage

Petite bourgade de la région liégeoise, Bergilers vit au rythme du Geer, la rivière et affluent de la Meuse qui la traverse. Comme tant d’autres cours d’eau de la région, il est sorti de son lit les 15 et 16 juillet derniers, provoquant des dégâts divers et variés aux habitations construites sur ses berges. Une construction a été totalement épargnée, celle de Christophe Nihon, un promoteur immobilier local. Pourquoi ? Elle est montée sur pilotis et comprend deux maisons, comme les huit autres futures maisons voisines que le propriétaire va construire avec ses associés, les frères Moutschen de la société Mobic.