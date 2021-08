Les boîtes de nuit refusent le masque et les jauges

Enfin ! Les professionnels de la nuit et leurs clients fêtards ont une perspective de réouverture des boîtes. Comme l’a décidé le Comité de concertation juste avant le week-end, les pistes de danse pourront revivre dès le vendredi 1er octobre. Mais… à deux conditions. Concernant les établissements de la capitale, il faut que la Région bruxelloise sorte de sa pause dans les assouplissements sanitaires. Et pour l’ensemble des clubs, un protocole de réouverture doit encore naître. Le Codeco a fixé le 10 septembre pour la parution de ce document contraignant. Le secteur, à l’arrêt total depuis un an et demi, a déjà bien réfléchi à la question. Une cinquantaine d’entrepreneurs de la fête, petits et grands, actifs en Flandre (comme le Kompass Klub à Gand et l’Ampere à Anvers), à Bruxelles (Fuse, Mirano, C12, etc.) et en Wallonie (Acte 3, O Zone Club…) se sont concertés en avril-mai dernier. Ils ont finalisé une proposition de protocole qu’ils ont communiquée début juin aux pouvoirs publics.