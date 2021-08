Afghanistan: défaite américaine, victoire chinoise? Pas si sûr

Alors que la Chine mène la plus sévère répression contre les musulmans ouïghours au Xinjiang, empêchés de pratiquer leur religion, la photo de la rencontre, le 28 juillet à Tianjin, entre le chef de la diplomatie chinois Wang Yi et l’homme fort des talibans, Abdul Ghani Baradar, avec barbe islamique et turban, ne pouvait que laisser songeur... - Belgaimage