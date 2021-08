D1A: face à Zulte, le Sporting de Charleroi n’a pas su tuer le match

Le Sporting de Charleroi est toujours invaincu depuis l’entame du championnat après son quatrième partage de rang ce dimanche après-midi à Zulte Waregem. Ceci est toutefois la version optimiste de l’histoire puisqu’il n’a une nouvelle fois pas réussi à tuer le match en loupant plusieurs grosses occasions alors qu’il menait 1-2. Le matricule 22 peut en effet à nouveau nourrir des regrets à l’issue de cette cinquième journée de championnat. « J’ai l’impression de me répéter d’une semaine à l’autre », débutait Edward Still lors de son analyse d’après-match. Et de préciser : « C’était toutefois une nouvelle fois très bien dans le contenu. Contrairement à ces dernières semaines, on avait volontairement fait le choix de ne pas avoir un pressing aussi constant et de davantage laisser le ballon à notre adversaire. Malheureusement, on a encore loupé des occasions à certains moments clés de la partie. Et notamment à 1-2 quand on aurait pu ou dû faire 1-3 et tuer le match.