Série - «Le Soir» vous emmène en voyage en Norvège

Après le covid, la Norvège en train et en bateau ? Allez, c’est parti ! Pour un périple dans un décor majestueux, au pays des fjords. Magie garantie.

Le covid nous a trop longtemps confinés, a trop réduit notre horizon. Alors prenons le large. Rêvons. Partons pour des contrées où la nature est reine, où le virus ne peut tout enfermer. Prenons le train et le bateau, pour un voyage de près de 2.000 km, à travers la Norvège. D’Oslo au sud-est à Bergen à l’ouest, sur la côte. Puis jusqu’à Trondheim, plus au nord, avant de revenir dans la capitale. Le tout parsemé d’escales.

Un circuit à travers des paysages époustouflants, parmi les plus beaux au monde, dit-on. Un voyage qui nous a permis de découvrir des perles de la nature, des prouesses humaines, des attractions insolites.

Mais avant de plonger toute la semaine au cœur des merveilles norvégiennes, voici un avant-goût du pays. A « taste of Norway », à travers les plus belles images et découvertes des étapes de notre périple.

Profitez ! Effet « wow » garanti.