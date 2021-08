D1A: le Club de Bruges prend les trois points face au Beerschot au terme d’un match à rebondissement

Dimanche soir, le FC Bruges a remporté son match contre le Beerschot dans le cadre de la 5e journée de D1A, 3-2. Le Club, qui revient désormais en tête de la Pro League avec Eupen, a pu compter sur des buts de Balanta (4e), De Ketelaere (30e) et Persyn (55e) pour assurer sa victoire tandis que Dom (37e) et Van den Bergh (76e) ont marqué pour le compte du Beerschot.

Les Brugeois n’ont pas attendu longtemps pour trouver la faille chez leurs adversaires anversois : dès les premières minutes, Balanta reprenait victorieusement un corner tendu de Vormer au premier poteau pour permettre à son club de faire la course en tête (1-0, 4e). Tandis que le Beerschot peinait à se montrer, De Ketelaere parvenait ensuite à se faufiler entre les défenseurs centraux adverses et était parfaitement servi par Lang en profondeur, de sorte qu’il n’avait plus qu’à contourner Vanhamel pour faire le break côté brugeois (2-0, 30e).