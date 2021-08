Seraing: Georges Mikautadze de plus en plus proche d’un retour au Pairay

Plus le temps passe, plus Georges Mikautadze se rapproche du Pairay. L’attaquant n’était tout simplement pas repris avec Metz pour la réception de Reims ce dimanche, au contraire de Papa Ndiaga Yade et Boubacar Traore. Dans les gradins du stade sérésien, beaucoup évoquaient d’ailleurs un retour de l’ancien meilleur buteur de Division 1B. Des bruits que ne confirme cependant pas Philippe Gaillot, le directeur sportif du club lorrain. « C’est dans les mains de coach Frédéric Antonetti », nous confie-t-il. « Nous espérons encore renforcer le RFC Seraing avec un ou deux joueurs, dont un de Metz peut-être. Ce dernier serait assurément un élément offensif. » Cela semble donc se jouer entre Papa Ndiaga Yade et Georginho, sachant que le premier bénéficie de plus de temps de jeu et donc de crédit aux yeux d’Antonetti, alors que ce dernier a fait monter son attaquant face à Reims, dimanche, à la 59e… pour le retirer à la 74e.