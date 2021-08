Jeux paralympiques: Bruno Vanhove, porte-drapeau ambitieux de la Belgique

Bruno Vanhove et les «Belgian Bulls» ont remporté des médailles de bronze à l’Euro 2017 et au Mondial 2018. - PhotoNews

Presqu’un mois jour pour jour après les JO « classiques », Tokyo va accueillir dès ce mardi (et jusqu’au 5 septembre), des Jeux Paralympiques particuliers car reportés d’un an et privés de la présence du public, pandémie oblige. Comme cela avait été le cas avec les athlètes valides avec le choix de Nafissatou Thiam (heptathlon) et de Felix Denayer (hockey sur gazon) – tous deux médaillés d’or au bout du compte… –, le comité paralympique n’a pas choisi un mais bien deux porte-drapeaux comme le CIO le lui permet désormais : une femme, Michèle George (quadruple médaillée olympique en para-dressage) et un homme, Bruno Vanhove (capitaine de l’équipe de goalball). Tous deux ont été particulièrement honorés de cette marque de respect qui décuplera à n’en point douter leur envie de prester au plus haut niveau.