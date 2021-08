Jozef Chovanec est sans doute mort à cause d’une injection

Les images de vidéosurveillance montrant ce Slovaque de 38 ans en train de se taper la tête au mur de sa cellule dans l’aéroport de Gosselies avaient fait le tour du monde. Il avait ensuite été transféré à l’hôpital et y était décédé. Selon le rapport d’autopsie, sa mort est probablement due à l’injection d’un neuroleptique.

Le 27 février 2018, Jozef Chovanec décède à l’hôpital Marie Curie de Charleroi. Il avait été interpellé quatre jours plus tôt, à l’aéroport de Charleroi, dans un avion qui devait le ramener dans son pays. Dans un état confus, il avait été débarqué et emmené en cellule, sur le site de l’aéroport de Gosselies. Il était mort d’une crise cardiaque quatre jours plus tard.

Les images de vidéosurveillance rendues publiques par Henrieta Chovancova, la veuve, l’année dernière, dans le but de faire avancer l’enquête, n’ont pas encore permis de clôturer cette instruction dont la reconstitution a déjà été reportée à deux reprises à cause du covid.

Il semble cependant qu’on se dirige vers une reconstitution, à l’aéroport de Charleroi, les 27 et 28 septembre prochains avec 120 figurants.