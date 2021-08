Romelu Lukaku soigne son entrée avec Chelsea

La revanche ne pouvait pas être plus savoureuse. La « Romance » ne pouvait pas mieux commencer. Pratiquement dix ans après ses débuts avec Chelsea, 3.648 jours plus tard pour être précis (9 ans, 11 mois et 360 jours), Romelu Lukaku a inscrit son premier but avec les Blues. Sur la pelouse d’Arsenal, le Diable rouge disputait son 16e match pour le club londonien, le premier évidement depuis son retour dans la capitale cet été, et a attendu moins de quinze minutes pour mettre, déjà, tout le monde d’accord. Pour marquer son 114e but en Premier League et dépasser Ian Wright au classement des meilleurs buteurs de la compétition (prochaine étape, Jamie Vardy, 19e avec 119 buts pour l’instant). Pour se réconcilier avec le public anglais, aussi, lui qui lorsqu’il était à Manchester United était considéré comme trop faible pour un grand club européen. Pour justifier, enfin, la somme mirobolante de 115 millions d’euros déboursée par sa direction pour le faire quitter l’Italie cet été.