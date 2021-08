Yannick Carrasco et l’Atletico enchaînent en Liga avec une victoire sur Elche

Les Colchoneros débutent la défense de leur titre de champion avec un six sur six.

Yannick Carrasco et son club de l’Atletico de Madrid recevaient dimanche Elche pour le compte de la deuxième journée de Liga. Le champion d’Espagne s’est imposé sur le score de 1-0 et entame sa saison avec six points sur six. Carrasco a joué l’entièreté de la rencontre devant les spectateurs de retour au Wanda Metropolitano après plus d’un an.

Vainqueur avec l’Atletico de Madrid 1-2 sur le terrain du Celta Vigo lors de la journée inaugurale, Yannick Carrasco était encore bien présent dans le onze de base des hommes de Diego Simeone. Positionné sur le côté gauche de l’attaque madrilène, l’ancien monégasque a été assez remuant lors de la première période, même si son équipe ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions en dehors de l’ouverture du score. Le but a été inscrit par l’Argentin Angel Correa à la 41e minute de jeu, son troisième en deux rencontres.