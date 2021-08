Il y avait manifestement hors-jeu sur le but d’Amallah mais Nathan Verboomen n’a pas réagi. Il ne peut pas s’exprimer et Frank De Bleeckere ne le fait que le lundi.

Avec le VAR centralisé à Tubize, plutôt qu’éparpillé dans des camionnettes, on allait voir ce qu’on allait voir. Malheureusement, il y a encore des couacs. Techniques et humains… Mais alors que pratiquement tout le monde, même Mbaye Leye, est d’accord pour reconnaître qu’il y avait manifestement hors-jeu sur le but de la victoire du Standard marqué vendredi par Amallah sur service de Dragus, le corps arbitral se tait.