Vaccination: Bruxelles pénalisée par sa précarité

Ce mardi sera lancée une décentralisation encore plus poussée de la vaccination, le «porte-à-porte» annoncé par Rudi Vervoort, avec des doses et des équipes à tous les coins de rue ou presque. - Pierre-Yves Thienpont.

Les chiffres le montrent sans ambiguïté : le taux de vaccination et le niveau socio-économique sont étroitement liés.

Si les Bruxellois les plus vulnérables ont plutôt bien suivi la première phase de la campagne de vaccination, on ne peut en dire autant des plus jeunes. Un tiers des 18-24 ans sont totalement vaccinés dans la capitale (alors que la moyenne nationale est de 67 %), moins de 10 % des adolescents bruxellois (12-17 ans) ont reçu leur double injection, contre 30 % pour la moyenne belge. Le décrochage est manifeste.

Pour tenter de comprendre ce « blocage » dans la capitale, ainsi que les variations intra-bruxelloises, Le Soir a croisé les chiffres de vaccination avec une série d’indicateurs socio-économiques.