L’urgence, à Bruxelles, est sanitaire mais aussi sociale

Un constat se dessine dans les statistiques que « Le Soir » a compilées : la corrélation entre le niveau socio-économique et le désir de vaccination. Dans le Sud-Est tendance aisée, une majorité d’habitants ont reçu leurs Pfizer ou Moderna, alors que dans le Nord-Ouest précarisé, on peine à dépasser les 40 %.

Personne n’a interrogé les 335.500 Bruxellois(es) de plus de 18 ans qui ignorent, depuis plusieurs mois, les invitations à se faire vacciner. Pas plus que n’a été écoutée l’immense majorité des ados de la capitale qui boudent leurs doses. La prudence s’impose donc, avant de conclure aux causes de cette frilosité vaccinale.

Mais un constat se dessine, nettement, dans les statistiques que Le Soir a compilées : la corrélation entre le niveau socio-économique et le désir de vaccination. Dans le Sud-Est tendance aisée, une majorité d’habitants ont reçu leurs Pfizer ou Moderna, alors que dans le Nord-Ouest précarisé, on peine à dépasser les 40 %. La ligne de partage vaccinal coupe Bruxelles en deux, selon un tracé qui épouse celui de la fracture sociale. Celle-là même qui balafre la Région depuis sa création, sans signe de réduction.