Standard: un banc qui force la décision

Denis Dragus, c’est un but et deux assists lors de ses trois dernières montées au jeu, pour un total de 71 minutes de jeu. - Belga

A la simple lecture du calendrier, peu sans doute auraient imaginé que le Standard, à la peine la saison dernière et fortement diminué sur le plan financier, débute le championnat par un bilan de 10 points sur 15, tant les adversaires proposés étaient censés lui être supérieurs (Genk, Antwerp) ou ne lui réussissaient que trop rarement ces derniers temps (Zulte Waregem, Ostende). À l’issue du succès, difficile mais très important signé face à Ostende, Mbaye Leye a donc savouré le moment présent, au point d’accorder un week-end de congé à ses joueurs alors qu’au départ une séance de décrassage était prévue samedi, en prenant soin de ne pas trop le fêter. Parce qu’il savait, et il l’a du reste reconnu, le but de Selim Amallah entaché d’une position de hors-jeu, mais aussi et surtout parce qu’il est le premier conscient qu’on passe vite, à Sclessin, de la cave au grenier et inversement. « Il ne faut pas s’enflammer », dit-il. « On est dans une ville que tout le monde connaît.