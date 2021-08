24 Heures du Mans: le team WRT s’est imposé pour 727 millièmes en LMP2

Qui a dit que les 24 Heures du Mans ronronnaient cette année ? Pour la victoire et même le podium, d’accord. Très vite, on a compris que les Toyota 7 et 8 finiraient dans cet ordre, suivies à une distance respectable par une Alpine dont on ne sait pas, pour l’instant, si on la reverra disputer la plus grande course automobile de son pays.

Derrière, en revanche, on s’est battu comme des chiffonniers jusqu’au drapeau à damier manipulé par un préposé qui, apparemment, n’était pas au courant de l’intensité de la bagarre.