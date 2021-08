Retour gagnant en Serie A pour José Mourinho avec la Roma

José Mourinho, de retour en Serie A sur le banc de l’AS Rome, a réussi ses débuts dimanche au Stadio Olimpico, avec une victoire sur la Fiorentina (3-1) qui porte la marque de la recrue Tammy Abraham et du Français Jordan Veretout, auteur d’un doublé.

Le jeune attaquant anglais, arrivé cette semaine de Chelsea pour plus de 40 millions d’euros, s’est immédiatement mis dans la poche les plus de 25.000 supporters romains, de retour à l’Olimpico dans une jauge maximale de 50%.

Il a d’abord pris de vitesse le gardien de la Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, pour le pousser à la faute hors de sa surface: carton rouge (17e) pour le gardien toscan et grosse ovation pour l’attaquant anglais chargé de faire oublier Edin Dzeko.

Sur une nouvelle accélération, Abraham a offert le premier but à Henrikh Mkhitaryan (26e), but d’abord refusé pour hors-jeu puis validé après plus de deux minutes d’hésitation de la VAR.