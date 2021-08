Philippe Albert: «Le but des Rouches est presque certainement entaché d’un hors-jeu»

1. « Bravo à Mbaye Leye et Alexander Blessin ! »

« La victoire du Standard est logique et, une fois encore, j’ai apprécié l’état d’esprit des Rouches, bien différent de celui de la saison dernière. Ils ont vraiment retrouvé leurs valeurs. Bon, le point négatif, évidemment, c’est que le but de la victoire soit presque certainement entaché d’un hors-jeu qui a échappé au corps arbitral. C’est dommage pour Ostende mais, quoi qu’il en soit, bravo aux deux entraîneurs, Mbaye Leye et Alexander Blessin, tous deux très classe dans leur interview commune d’après match. Le genre de comportement exemplaire que l’on aimerait voir plus souvent. Pour le reste, le Standard apparaît toujours solide, et intéressant, avec la volonté de jouer vers l’avant. En plus, de nouveaux joueurs arrivent. Ce Standard-là est un réel outsider pour la quatrième place. »