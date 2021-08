Préavis de grève en front commun pour le personnel de cabine chez Brussels Airlines (2)

Les syndicats se plaignent depuis un certain temps de ce qu'ils considèrent comme une charge de travail excessive pour le personnel de cabine, avec des problèmes de combinaisons de vols, de gestion de la fatigue et de planification du personnel.

La direction a déjà proposé le recrutement de vingt équivalents temps plein, mais cela ne suffit pas aux yeux des organisations syndicales. Une réunion de conciliation a eu lieu jeudi, mais elle n'a donné aucun résultat.

Les organisations syndicales (CNE/ACV Puls, BBTK/Setca et ACLVB/CGSLB) et leurs délégués vont à présent prendre le temps d'informer le personnel et consulter leurs affiliés, explique Didier Lebbe, secrétaire permanent du syndicat chrétien. Il fustige la situation actuelle, avec "un personnel qui est sous pression depuis le début de la période estivale et ce après une longue période de chômage économique qui a vu son pouvoir d'achat diminuer de façon drastique".