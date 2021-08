Eden Hazard critiqué par la presse espagnole après sa prestation contre Levante: «Il est encore loin de son meilleur niveau»

Eden Hazard a connu un match compliqué ce dimanche, lors du partage du Real Madrid face à Levante (3-3), à l’occasion de la 2e journée de Liga. Titulaire, le capitaine des Diables rouges n’a pas su faire la différence lors des 59 minutes qu’il a passées sur la pelouse avant d’être sorti par Carlo Ancelotti. Autre mauvaise nouvelle, Hazard a été remplacé par Vinicius Junior, auteur de deux goals en faveur des Merengue en 30 minutes.

Ce lundi, le natif de Braine-le-Comte n’a d’ailleurs pas échappé au critique de la presse madrilène, après sa décevante prestation. « C’est dommage que le Belge n’ait pas encore retrouvé sa meilleure forme », a écrit le quotidien AS. « Il n’ose pas faire ce pour quoi il est doué : affronter les défenseurs et les briser. C’est parce qu’il est encore loin de sa forme optimale. Il a été le moins performant de tous les joueurs offensifs. Finalement, il a été remplacé au début de la deuxième mi-temps, avec un seul tir au but. Un match faible ».