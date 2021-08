Joshua Kimmich a prolongé son bail au Bayern Munich jusqu’en 2025

Le Bayern Munich a renégocié le contrat de son milieu de terrain vedette Joshua Kimmich jusqu’en 2025, a confirmé lundi le club champion d’Allermagne.

L’international allemand de 26 ans joue pour le Bayern depuis 2015. Il a porté le maillot du Rekordmeister lors de 264 matches et a marqué 30 buts. Son palmarès comprend six titres nationaux, trois coupes d’Allemagne, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe de l’UEFA.

« Je pense que mon développement n’est pas encore terminé et je suis convaincu que beaucoup de choses sont encore possibles avec le Bayern dans les années à venir », a déclaré Kimmich, qui évolue habituellement en tant que milieu défensif. « De plus, ma famille se sent chez elle ici. Munich est devenue une seconde maison ». Avant de rejoindre Munich, Kimmich évoluait chez les jeunes du VfB Stuttgart puis au RB Leipzig.