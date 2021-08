Wallonie: de nouveaux radars tronçons à partir du 1er septembre

En mars dernier, la police fédérale de la route avait mis en service deux nouveaux radars tronçons entre Fleurus et Namur, indique Sudinfo. Depuis, d’autres ont vu le jour.

Aujourd’hui, plusieurs nouveaux tronçons sont désormais surveillés en Wallonie et les autorités constatent une diminution du nombre d’accidents corporels graves sur les premiers radars tronçons installés.

Depuis mars, six radars-tronçons sont effectifs. Au mois de mars, les radars-tronçons entre Fleurus et Jemeppe-sur-Sambre sur la E42 sur une distance de 11,6 km et entre Jemeppe-sur-Sambre et La Bruyère également sur la E42 (14,4 km) ont vu le jour.