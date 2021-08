Planète: un «Textile Lab» au cœur de Bruxelles

Elisa Maudoux (à g.) et Tannyna Kowalski ont, avec cinq autres jeunes diplômées passionnées par la création textile, ouvert un atelier partagé ouvert à qui veut apprendre et pratiquer le fil, le tissu, le tricot… - Mathieu Golinvaux

Au fond des 80 m2 occupés dans le vaste espace coopératif de la Micro Factory à Molenbeek trônent des machines héritées d’anciennes usines de tricotage. Tricotins industriels, bobinoirs, machines à tricoter et à coudre… mais aussi métiers à tisser et pistolets à « tufter » – lire par ailleurs. « Seule, aucune de nous n’aurait pu rassembler tous ces outils ici », observe Tannyna Kowalski. Avec Elisa Maudoux et Saskia De Kinder, deux autres jeunes designers textiles, comme elle, formées à l’Académie royale des beaux-arts, elle a fondé l’ASBL Textilarium au sortir des études. « Lorsqu’on est tout juste diplômé, pas facile de trouver comment produire sur de telles machines sans passer par un prestataire externe qui impose une quantité minimale à produire. Certains de ces outils coûtent plusieurs milliers d’euros… On ne peut pas se permettre d’en avoir dans son salon ! »