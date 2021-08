Afghanistan : la Belgique assurera des évacuations «aussi longtemps que nécessaire et possible »

Un premier avion de transport belge C-130 Hercules a atterri lundi à Islamabad en provenance de Kaboul avec à son bord plus de cent personnes évacuées d’Afghanistan, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder, ainsi que le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi.

«Aussi longtemps que nécessaire et possible, nous continuerons à assurer des vols», ont ajouté les trois membres du gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral a lancé lundi dernier l’opération «Red Kite» (cerf-volant rouge) pour exfiltrer des centaines de personnes d’Afghanistan après le retour au pouvoir des Talibans.

Trois avions de transport C-130H ont été déployés à Islamabad, la capitale pakistanaise, qui sert de base arrière au détachement belge d’une centaine de personnes engagées dans l’opération.