Carte blanche: la jeunesse doit agir pour les droits des Afghanes!

L’occupation militaire de l’Afghanistan, après deux décennies, a fondamentalement échoué. Le retour au pouvoir des talibans risque de faire reculer les acquis des femmes et des filles en Afghanistan. Ces événements ont montré les limites des solutions militarisées dans le pays : il est désormais clair qu’un soutien international plus important est nécessaire pour les droits des femmes et des filles afghanes, dont la vie est actuellement en grand danger.

La jeunesse doit appeler les dirigeants du G20 et chacun des autres acteurs impliqués pour la défense des droits des femmes et des filles en Afghanistan à mettre en œuvre une stratégie de soutien, franche et massive. Cela commence par l’organisation et l’affrètement des vols d’évacuation directe et des couloirs humanitaires pour les femmes afghanes et autres groupes vulnérables. Il convient en particulier de soutenir les femmes célibataires, les femmes enceintes et les femmes avec enfants, les jeunes filles et les personnes LGBTQI+, les personnes handicapées, les personnes âgées sans filet de sécurité, les militants des droits humains, les femmes journalistes et les journalistes en faveur des droits des femmes, les enseignants, les étudiants, les avocats, les travailleurs sanitaires et sociaux et ceux qui ont travaillé dans des programmes humanitaires et de développement avec des organisations internationales, ainsi que les femmes travaillant dans des ONG ou associations de femmes.

Créer des voies légales

Par cela, nous pourrons veiller à ce que les personnes fuyant les persécutions puissent effectivement accéder au droit de demander l’asile en créant des voies légales en appliquant une interdiction des retours forcés de ressortissants afghans, y compris les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée, et en reconnaissant la protection internationale ou d’autres formes de protection aux ressortissants afghans qui se trouvent déjà hors du pays.