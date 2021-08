Hockey Stars Awards: Vincent Vanasch candidat à sa succession pour un 4e titre de meilleur gardien du monde

Le hockey belge et les Red Lions pourraient à nouveau être plébiscités au niveau mondial puisqu’Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx et Shane McLeod figurent également parmi les nommés.

Après avoir remporté la médaille d’or à Tokyo, cet été, plusieurs Red Lions figurent tout naturellement dans la liste des nommés des Hockey Stars Awards 2020-21, les récompenses accordées annuellement par la fédération internationale de hockey (FIH) aux meilleurs joueurs et joueuses mondiaux. Après avoir fait l’impasse sur l’élection et des lauréats en 2020 en raison de la pandémie mondiale, les trophées seront attribués sur la période courant de janvier à août 2021, à l’issue des Jeux olympiques. Et comme chaque année, depuis 2016, la Belgique est bien représentée puisqu’ils seront 4 à concourir pour remporter le prix individuel suprême pour cette édition.